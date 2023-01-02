Удинезе за 6 млн евро подписал вингера, которым интересовался Шахтер
За Матеуса Мартинса «горняки» летом 2021 года предлагали 7 миллионов евро
Итальянский «Удинезе» оформил покупку 19-летнего левого вингера «Флуминенсе» Матеуса Мартинса.
За футболиста «маленькие зебры» заплатили 6 миллионов евро, а также гарантировали «Флуминенсе» получение 20% от будущей перепродажи игрока.
Ближайшие полгода бразилец на правах аренды проведет в английском «Уотфорде», который, как и «Удинезе», принадлежит семье Поццо.
Интересно, что в контракте Матеуса Мартинса с «Флуминенсе» была прописана клаусула в 40 миллионов евро. Летом 2021 года услугами вингера активно интересовался «Шахтер», и даже предлагал за игрока 7 миллионов евро, но предложение «горняков» было отвергнуто.
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