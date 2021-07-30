Шахтер предложил Флуминенсе €7 млн за Матеуса Мартинса, но получил отказ

18-летний левый вингер считается одним из самых талантливых воспитанников академии «трехцветных»

  • 30.07.2021 08:49
  • 1869 просмотров
  • 11 комментариев
Шахтер предложил Флуминенсе €7 млн за Матеуса Мартинса, но получил отказ
© ФК Флуминенсе. Матеус Мартинс

Донецкий «Шахтер» через посредника Андре Кюри предложил руководству бразильского «Флуминенсе» 7 миллионов евро за 18-летнего левого вингера команды Матеуса Мартинса.

Сообщается, что переговоры прошли накануне, однако боссы «трехцветных» отказались продавать своего игрока, не дав «Шахтеру» разрешение на ведение переговоров с футболистом.

Сам Матеус Мартинс планирует пробиться в первую команду «Флуминенсе», и на текущем этапе карьеры продолжить развитие в родном клубе.

Чуть более недели назад Матеус Мартинс продлил контракт с «Флуминенсе» до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

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Источник — Goal.com

(3 голоса)

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Комментарии
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 09:41
    0
    Burevestnik, 30.07.2021 09:38
    президент клуба богатый человек -
    может себе позволить на дорогие покупки
    может.. ну тут не позволили
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 09:40
    0
    Вышли цапли на охоту. Цапли ужинать спешат, рыщут, ищут лягушат
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 30.07.2021 09:38
    +1
    президент клуба богатый человек -
    может себе позволить на дорогие покупки
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.07.2021 09:30
    -1
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 09:26
    С шахтёра меньше 20 нельзя требовать
    Ссылка
    __Funny_Cat__
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 09:26
    -4
    С шахтёра меньше 20 нельзя требовать
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.07.2021 09:26
    +1
    SandroKing, 30.07.2021 09:21
    Смысл их набирать? И так легионеров на 2 состава. Опять переругаются все сидя в запасе.
    Это классный бизнес.
    Зачем от него отказываться
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 30.07.2021 09:21
    -1
    Смысл их набирать? И так легионеров на 2 состава. Опять переругаются все сидя в запасе.
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 30.07.2021 09:17
    -1
    Alesana, 30.07.2021 09:00
    Боссы кротов с жыру бесятся
    Недофаны дырявых завидуйте молча
    Ссылка
    Tokyo2022
    online
      Tokyo2022, 30.07.2021 09:14
    0
    и Шахтёр захотел выйти в минус по трансферному балансу, ни одним жешь СКМ торговать в минус
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.07.2021 09:10
    0
    Мариуполь ведь не резиновый для укр.игроков, можно в каждой лиги делать фарм.
    В первой авангард Краматорск
    Во второй сложнее. Но дело наживное было бы желание.
    Мне интересно каких игроков украинских где то через 2 3 года можно ожидать от Шахтера в нац.сборной
    Ссылка
    Alesana
    online
      Alesana, 30.07.2021 09:00
    -3
    Боссы кротов с жыру бесятся
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 30.07.2021 09:38
    +1
    президент клуба богатый человек -
    может себе позволить на дорогие покупки
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.07.2021 09:26
    +1
    SandroKing, 30.07.2021 09:21
    Смысл их набирать? И так легионеров на 2 состава. Опять переругаются все сидя в запасе.
    Это классный бизнес.
    Зачем от него отказываться
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 09:41
    0
    Burevestnik, 30.07.2021 09:38
    президент клуба богатый человек -
    может себе позволить на дорогие покупки
    может.. ну тут не позволили
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 09:40
    0
    Вышли цапли на охоту. Цапли ужинать спешат, рыщут, ищут лягушат
    Ссылка
    Tokyo2022
    online
      Tokyo2022, 30.07.2021 09:14
    0
    и Шахтёр захотел выйти в минус по трансферному балансу, ни одним жешь СКМ торговать в минус
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.07.2021 09:10
    0
    Мариуполь ведь не резиновый для укр.игроков, можно в каждой лиги делать фарм.
    В первой авангард Краматорск
    Во второй сложнее. Но дело наживное было бы желание.
    Мне интересно каких игроков украинских где то через 2 3 года можно ожидать от Шахтера в нац.сборной
    Ссылка
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