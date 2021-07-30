Шахтер предложил Флуминенсе €7 млн за Матеуса Мартинса, но получил отказ

Донецкий «Шахтер» через посредника Андре Кюри предложил руководству бразильского «Флуминенсе» 7 миллионов евро за 18-летнего левого вингера команды Матеуса Мартинса.

Сообщается, что переговоры прошли накануне, однако боссы «трехцветных» отказались продавать своего игрока, не дав «Шахтеру» разрешение на ведение переговоров с футболистом.

Сам Матеус Мартинс планирует пробиться в первую команду «Флуминенсе», и на текущем этапе карьеры продолжить развитие в родном клубе.

Чуть более недели назад Матеус Мартинс продлил контракт с «Флуминенсе» до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.