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  4. 41-летний Фелисиано Лопес завершит карьеру в этом году
ATP
02 января 2023, 10:55 |
87
0

41-летний Фелисиано Лопес завершит карьеру в этом году

Испанский теннисист наигрался

02 января 2023, 10:55 |
87
0
41-летний Фелисиано Лопес завершит карьеру в этом году
ATP. Фелисиано Лопес

Известный испанский теннисист Фелисиано Лопес объявил о завершении карьеру в 2023 году.

41-летний Лопес начал профессиональную карьеру еще в 1997 году и является одним из самых возрастных игроков тура.

На счету Фелисиано семь титулов ATP в одиночном разряде и шесть – в парном, включая Ролан Гаррос 2016. На счету испанца есть уникальная серия из 79 турниров Grand Slam подряд, где он играл в основе.

С 2019 года Лопес работает директором Мастерса в Мадриде.

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Фелисиано Лопес завершение карьеры
Источник Twitter
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