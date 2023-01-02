ATP02 января 2023, 10:55 |
87
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41-летний Фелисиано Лопес завершит карьеру в этом году
Испанский теннисист наигрался
02 января 2023, 10:55 |
87
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Известный испанский теннисист Фелисиано Лопес объявил о завершении карьеру в 2023 году.
41-летний Лопес начал профессиональную карьеру еще в 1997 году и является одним из самых возрастных игроков тура.
На счету Фелисиано семь титулов ATP в одиночном разряде и шесть – в парном, включая Ролан Гаррос 2016. На счету испанца есть уникальная серия из 79 турниров Grand Slam подряд, где он играл в основе.
С 2019 года Лопес работает директором Мастерса в Мадриде.
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