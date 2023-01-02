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  4. Арсенал намерен заплатить за Мудрика меньше 95 млн. Ищет альтернативы
Англия
02 января 2023, 10:10 |
1293
3

Арсенал намерен заплатить за Мудрика меньше 95 млн. Ищет альтернативы

Жоау Фелиш - один из альтернативных вариантов

02 января 2023, 10:10 |
1293
3
Арсенал намерен заплатить за Мудрика меньше 95 млн. Ищет альтернативы
ФК Шахтер

По информации британских СМИ, Михаил Мудрик остается главной трансферной целью «Арсенала», однако платить 95-100 миллионов евро клуб «Шахтеру» не собирается.

Переговоры сторон продолжаются, а лондонцы все еще уверены, что им удастся договориться о переходе Мудрика. Ранее сообщалось, что «Арсенал» уже даже согласовал с игроком условия контракта.

При этом клуб на всякий случай обозначил альтернативные варианты.

Среди них - вингер «Атлетико» Жоау Фелиш, который не может раскрыться в мадридской команде. Лондонский клуб намерен усилить состав до конца января, так как руководство верит, что команда может впервые с 2004 года выиграть титул АПЛ.

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Жоау Фелиш Михаил Мудрик Арсенал Лондон Шахтер Донецк
Источник Give me Sport
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Комментарии 3
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Alex196
Давайте кинем клич Один день покоя от Мудрика 
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+3
Денис Ободовский
Как же он ЗА*БАЛ, во всех новостных ветках, лучше под Бахмут его отправить.
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+1
Alex196
Этой сказке не будет конца .Не удивлюсь если будет как Забарным который играл последний матч в Динамо и все провожали а в Тотнхэме даже не знали кто это 
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0
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