Арсенал намерен заплатить за Мудрика меньше 95 млн. Ищет альтернативы

По информации британских СМИ, Михаил Мудрик остается главной трансферной целью «Арсенала», однако платить 95-100 миллионов евро клуб «Шахтеру» не собирается.

Переговоры сторон продолжаются, а лондонцы все еще уверены, что им удастся договориться о переходе Мудрика. Ранее сообщалось, что «Арсенал» уже даже согласовал с игроком условия контракта.

При этом клуб на всякий случай обозначил альтернативные варианты.

Среди них - вингер «Атлетико» Жоау Фелиш, который не может раскрыться в мадридской команде. Лондонский клуб намерен усилить состав до конца января, так как руководство верит, что команда может впервые с 2004 года выиграть титул АПЛ.