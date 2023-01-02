Арсенал намерен заплатить за Мудрика меньше 95 млн. Ищет альтернативы
Жоау Фелиш - один из альтернативных вариантов
По информации британских СМИ, Михаил Мудрик остается главной трансферной целью «Арсенала», однако платить 95-100 миллионов евро клуб «Шахтеру» не собирается.
Переговоры сторон продолжаются, а лондонцы все еще уверены, что им удастся договориться о переходе Мудрика. Ранее сообщалось, что «Арсенал» уже даже согласовал с игроком условия контракта.
При этом клуб на всякий случай обозначил альтернативные варианты.
Среди них - вингер «Атлетико» Жоау Фелиш, который не может раскрыться в мадридской команде. Лондонский клуб намерен усилить состав до конца января, так как руководство верит, что команда может впервые с 2004 года выиграть титул АПЛ.
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