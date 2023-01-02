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Англия
02 января 2023, 05:52 | Обновлено 02 января 2023, 06:02
387
0

КАРРАГЕР: «Мудрик был бы превосходным приобретением для Арсенала»

Бывший защитник «Ливерпуля» – о возможном трансфере украинца

02 января 2023, 05:52 | Обновлено 02 января 2023, 06:02
387
0
КАРРАГЕР: «Мудрик был бы превосходным приобретением для Арсенала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

44-летний экс-защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер, специализирующийся ныне на экспертных оценках, оценил вероятный переход полузащитника донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика в лондонский «Арсенал».

«Они [в «Арсенале»] преследуют Михаила Мудрика. Я наблюдал за ним в Лиге чемпионов, он невероятно смотрелся на левом фланге. У «Арсенала» сейчас там Габриэль Мартинелли – может быть, один из них пойдет в центр?

Если «Арсенал» хочет конкурировать с «Манчестер Сити» – хоть они делают это прямо сейчас, но я говорю о всех соревнованиях и в течение следующих нескольких лет, как это сделал «Ливерпуль», – им нужны варианты со скамейки запасных. Артета знает это лучше, чем кто-либо из его времен в «Манчестер Сити». Так что, думаю, Мудрик был бы действительно превосходным приобретением для «Арсенала» из того, что мы видели в Лиге чемпионов», – заявил Каррагер.

Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик уже согласовал условия личного контракта с «канонирами».

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Джейми Каррагер Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон
Источник Sky Sports
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