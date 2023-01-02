Вне конкуренции по вне игры. Мбаппе выиграл интересную номинацию в 2022-м

24-летний форвард сборной Франции и парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе чаще всех футболистом из европейских топ-5 лиг в 2022 году оказывался в положении вне игры. Случалось это у уроженца Парижа 38 раз.

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Вторую и третью строчку разделили Иньяки Уильямс из «Атлетика» и Жерар Деулофеу из «Удинезе» – по 32 раза.

Отметим 4 место Криштиану Роналду, который до ноября 2022 года защищал цвета «Манчестер Юнайтед». Он 28 раз оказывался в офсайдной ловушке. Столько же раз в офсайд попал и Антони Модест из дортмундской «Боруссии».

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе победил в опросе испанского издания Marca на лучшего игрока года.