Вне конкуренции по вне игры. Мбаппе выиграл интересную номинацию в 2022-м
Француз оказался самым неудержимым
24-летний форвард сборной Франции и парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе чаще всех футболистом из европейских топ-5 лиг в 2022 году оказывался в положении вне игры. Случалось это у уроженца Парижа 38 раз.
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Вторую и третью строчку разделили Иньяки Уильямс из «Атлетика» и Жерар Деулофеу из «Удинезе» – по 32 раза.
Отметим 4 место Криштиану Роналду, который до ноября 2022 года защищал цвета «Манчестер Юнайтед». Он 28 раз оказывался в офсайдной ловушке. Столько же раз в офсайд попал и Антони Модест из дортмундской «Боруссии».
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе победил в опросе испанского издания Marca на лучшего игрока года.
🤏 https://t.co/yyQXAdMpH0 pic.twitter.com/MtpACzW7fu— Squawka (@Squawka) January 1, 2023
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