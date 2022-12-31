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Испания
31 декабря 2022, 15:45 | Обновлено 31 декабря 2022, 15:55
122
0

Мбаппе лучше Месси. Француз победил в опросе Marca на лучшего игрока года

Испанское издание подвело итоги 2022 года

31 декабря 2022, 15:45 | Обновлено 31 декабря 2022, 15:55
122
0
Мбаппе лучше Месси. Француз победил в опросе Marca на лучшего игрока года
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе (слева) и Лионель Месси

Испанское издание Marca определило лучшего футболиста уходящего 2022 года.

В голосовании приняло участие более 130 тысяч подписчиков. Выбор лучшего проходил по олимпийской системе с выбыванием. В финальном раунде плебисцита сошлись игроки французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Победу одержал 24-летний француз, собравший 56% голосов.

Замкнул топ-3 французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема. Он в стыковой схватке опередил норвежца Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» (66% против 34%).

В опросе также принимали участие Йозуа Киммих («Бавария»), Роберт Левандовски («Барселона»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»), Садио Мане («Бавария»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Тибо Куртуа («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Федерико Вальверде, Лука Модрич (оба – «Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

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Килиан Мбаппе Лионель Месси Карим Бензема Эрлинг Холанд
Источник Marca
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