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  4. Румынский клуб расторг контракт с украинцем, назвавшим русских миролюбивыми
Румыния
01 января 2023, 12:17 |
2615
3

Румынский клуб расторг контракт с украинцем, назвавшим русских миролюбивыми

Евгений Бохашвили получил статус свободного агента

01 января 2023, 12:17 |
2615
3
Румынский клуб расторг контракт с украинцем, назвавшим русских миролюбивыми
ascotelul.ro. Евгений Бохашвили

Румынский «Оцелул» из Галаца сообщил об уходе из клуба 29-летнего украинского форварда Евгения Бохашвили.

Сообщается, что действие контракта с футболистом прекращено досрочно. Это стало возможно благодаря достигнутой договоренности между сторонами.

Бохашвили перешел в «Оцелул» в августе минувшего года. Провел за румынскую команду 13 матчей, отличился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Примечательно, что накануне, 31 декабря 2022 года, в румынской прессе появилось интервью Бохашвили, в котором тот заявил о желании остаться надолго в Румынии, перевезти туда свою семью, а также высказал крайне противоречивое утверждение о том, что большинство русских якобы являются миролюбивыми людьми.

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Евгений БОХАШВИЛИ: «Считаю, что большинство русских – миролюбивые люди»
Евгений Бохашвили Оцелул Галац трансферы
Источник ФК Оцелул Галац
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Красави ромуни
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+7
Міш Міш
Не пускати ублюдка в Україну !
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+5
Євгеній Українець
Петлюра казав, що нам не страшні московські воші, страшні нам українські гниди!👎
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+2
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