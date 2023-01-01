Румынский клуб расторг контракт с украинцем, назвавшим русских миролюбивыми

Румынский «Оцелул» из Галаца сообщил об уходе из клуба 29-летнего украинского форварда Евгения Бохашвили.

Сообщается, что действие контракта с футболистом прекращено досрочно. Это стало возможно благодаря достигнутой договоренности между сторонами.

Бохашвили перешел в «Оцелул» в августе минувшего года. Провел за румынскую команду 13 матчей, отличился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Примечательно, что накануне, 31 декабря 2022 года, в румынской прессе появилось интервью Бохашвили, в котором тот заявил о желании остаться надолго в Румынии, перевезти туда свою семью, а также высказал крайне противоречивое утверждение о том, что большинство русских якобы являются миролюбивыми людьми.