Другие новости01 января 2023, 12:10 | Обновлено 01 января 2023, 12:45
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В поисках клуба. Ракицкий поздравил украинцев с Новым годом
Ярослав пока что ищет варианты с продолжением карьеры
01 января 2023, 12:10 | Обновлено 01 января 2023, 12:45
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Украинский защитник Ярослав Ракицкий в семейной обстановке оставил теплые пожелания для украинского народа в новом 2023-м году.
«Желаю мира, счастья, добра в каждый дом. Желаю, чтоб в Украине наступил мир и рассвет. А мы будем помогать созиданию и благополучию. С Наступающим Новым Годом Вас», – написал Ракицкий в инстаграме.
Отметим, что в декабре украинский защитник расторг контракт с турецким «Адана Демирспором».
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