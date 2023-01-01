В поисках клуба. Ракицкий поздравил украинцев с Новым годом

Украинский защитник Ярослав Ракицкий в семейной обстановке оставил теплые пожелания для украинского народа в новом 2023-м году.



«Желаю мира, счастья, добра в каждый дом. Желаю, чтоб в Украине наступил мир и рассвет. А мы будем помогать созиданию и благополучию. С Наступающим Новым Годом Вас», – написал Ракицкий в инстаграме.



Отметим, что в декабре украинский защитник расторг контракт с турецким «Адана Демирспором».