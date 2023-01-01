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01 января 2023, 12:10 | Обновлено 01 января 2023, 12:45
498
2

В поисках клуба. Ракицкий поздравил украинцев с Новым годом

Ярослав пока что ищет варианты с продолжением карьеры

01 января 2023, 12:10 | Обновлено 01 января 2023, 12:45
498
2
В поисках клуба. Ракицкий поздравил украинцев с Новым годом
ФК Адана Демирспор. Ярослав Ракицкий

Украинский защитник Ярослав Ракицкий в семейной обстановке оставил теплые пожелания для украинского народа в новом 2023-м году.

«Желаю мира, счастья, добра в каждый дом. Желаю, чтоб в Украине наступил мир и рассвет. А мы будем помогать созиданию и благополучию. С Наступающим Новым Годом Вас», – написал Ракицкий в инстаграме.

Отметим, что в декабре украинский защитник расторг контракт с турецким «Адана Демирспором».

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Ярослав Ракицкий расторжение контракта Адана Демирспор
Источник Instagram
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Міш Міш
Не "миру" потрібно бажати, а перемоги !
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Саша Денисов
Донецька вата бажає миру, а не перемоги, ще й кацапською мовою. Ну-ну. 
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