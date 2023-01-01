Рейнджерс - Селтик. Прогноз и анонс на матч
Матч чемпионата Шотландии
2 января на «Айброкс» пройдет матч 20-го тура Шотландской Премьер-Лиги, в котором «Рейнджерс» встретится с «Селтиком». Старт поединка запланирован на 13:30 по европейскому времени.
«Рейнджерс»
Клуб начал новую эру. Точнее, он делает попытку вернуться к успешным временам. Не смогли или не захотели возвращать Джеррарда, который делал их чемпионом. Хотя того уволили из «Астон Виллы», и вроде бы Стивен не «трудоустроен». Но в итоге менеджером назвали его ассистента по временам Глазго, малоизвестного Майкла Била. Тот ради этого бросил КПР, где впервые работал как главный тренера. Понятно, что англичанин будет работать с прицелом на следующий сезон, в этом не за что бороться толком - в Лиге Чемпионов закончили 4-ми в группе, на внутренней арене очень уж велико отставание от соседа-конкурента. Впрочем, если выиграть сейчас, то дистанция сузится. При новом менеджере, который работает с декабря, «светло-синие» начали с непростых, но побед. Минимально выиграли у «Хиберниан», «Абердин» (по 3-2), «Росс Каунти» (1-0). «Мозеруэлл» и вовсе получилось разгромить 3-0.
«Селтик»
Команда тоже фактически может потихоньку задумываться о следующем сезоне. Она тоже играла в Лиге чемпионов - и, как и сосед, оказалась последней в своей четверке. При этом подопечные Энджа Постекоглу показывают выдающиеся, даже по меркам Шотландии, показатели. «Обручи» штамповали победы со всеми подряд, кроме сенсационных 0-2 со скромным «Сент-Мирреном». Хотя зимой уже не было внятной мотивации, но «кельты» и дальше обеспечивали результаты. Если «Абердин» и «Ливингстон» побеждали минимально, то «Сент-Джонстон» уже разгромили. Обороты и дальше только росли: с «Хиберниан» дошло до 4-0.
Статистика личных встреч
Это «Олд Фирм Дерби», в котором снова доминирует «Селтик». В прошлом сезоне, в апреле-мае, «Рейнджерс» хотя бы не проиграл дважды кряду. Но в сентябре чемпион разгромил соседа 4-0.
Прогноз
Букмекерские конторы ждут победы чемпиона. Нет, смена наставника благотворно повлияла на «Рейнджерс», но «Селтик» все равно сильнее на голову. Ставим на гостей при форе «0» с коэффициентом - 1,70 от Parimatch.
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