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  4. ЛИНЕКЕР: «Арсенал – реальный претендент, Артета сделал невероятную работу»
Англия
01 января 2023, 09:29 |
548
1

ЛИНЕКЕР: «Арсенал – реальный претендент, Артета сделал невероятную работу»

Специалист считает, что «канониры» способны выиграть чемпионат Англии

01 января 2023, 09:29 |
548
1
ЛИНЕКЕР: «Арсенал – реальный претендент, Артета сделал невероятную работу»
ФК Арсенал

Легендарный английский форвард Гари Линекер по достоинству оценил выступление «Арсенала» в нынешнем сезоне АПЛ.

«Арсенал – это реальный претендент на титул. Артета проделал невероятную работу», – написал Линекер в твиттере.

Отметим, что после 16 туров «канониры» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая «Манчестер Сити» на 7 очков.

«Арсенал» в нынешнем сезоне всего дважды терял очки. Выигрышная серия команды Микеля Артеты составляет 5 матчей.

Последний раз «Арсенал» выигрывал чемпионат Англии в сезоне 2003/04.

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Гари Линекер Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Twitter
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Комментарии 1
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Alex196
Арсенал будет чемпіоном .сомнений нет .
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