ЛИНЕКЕР: «Арсенал – реальный претендент, Артета сделал невероятную работу»
Специалист считает, что «канониры» способны выиграть чемпионат Англии
Легендарный английский форвард Гари Линекер по достоинству оценил выступление «Арсенала» в нынешнем сезоне АПЛ.
«Арсенал – это реальный претендент на титул. Артета проделал невероятную работу», – написал Линекер в твиттере.
Отметим, что после 16 туров «канониры» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая «Манчестер Сити» на 7 очков.
«Арсенал» в нынешнем сезоне всего дважды терял очки. Выигрышная серия команды Микеля Артеты составляет 5 матчей.
Последний раз «Арсенал» выигрывал чемпионат Англии в сезоне 2003/04.
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