Англия31 декабря 2022, 18:24 |
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Арсен ВЕНГЕР: «Не вижу слабых мест у Арсенала»
Экс-тренер «Канониров» восхищен игрой команды Артеты
31 декабря 2022, 18:24 |
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Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер оценил игру нынешней команды «Канониров», которые под руководством Микеля Артеты лидируют в турнирной таблице АПЛ:
«Я думаю, что у них есть все необходимые ингредиенты, как в тактическом, так и в психологическом плане. Они могут пройти весь путь. Как вы видите, они создают так много моментов. Я не вижу никаких слабых мест».
Ранее Венгер встретился с Александром Зинченко.
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