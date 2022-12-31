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  4. Арсен ВЕНГЕР: «Не вижу слабых мест у Арсенала»
Англия
31 декабря 2022, 18:24 |
202
0

Арсен ВЕНГЕР: «Не вижу слабых мест у Арсенала»

Экс-тренер «Канониров» восхищен игрой команды Артеты

31 декабря 2022, 18:24 |
202
0
Арсен ВЕНГЕР: «Не вижу слабых мест у Арсенала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер оценил игру нынешней команды «Канониров», которые под руководством Микеля Артеты лидируют в турнирной таблице АПЛ:

«Я думаю, что у них есть все необходимые ингредиенты, как в тактическом, так и в психологическом плане. Они могут пройти весь путь. Как вы видите, они создают так много моментов. Я не вижу никаких слабых мест».

Ранее Венгер встретился с Александром Зинченко.

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Арсенал Лондон Арсен Венгер
Источник Twitter
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