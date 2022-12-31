Арсен ВЕНГЕР: «Не вижу слабых мест у Арсенала»

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер оценил игру нынешней команды «Канониров», которые под руководством Микеля Артеты лидируют в турнирной таблице АПЛ:

«Я думаю, что у них есть все необходимые ингредиенты, как в тактическом, так и в психологическом плане. Они могут пройти весь путь. Как вы видите, они создают так много моментов. Я не вижу никаких слабых мест».

Ранее Венгер встретился с Александром Зинченко.