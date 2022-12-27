Англия27 декабря 2022, 14:04 |
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ФОТО. Зинченко встретился с Арсеном Венгером
Украинский хавбек сфотографировался с экс-тренером «Канониров»
27 декабря 2022, 14:04 |
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Вчера «Арсенал» в 17-м туре АПЛ дома обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:1. На матче впервые со времен своего ухода в мае 2018 года присутствовал легендарный экс-наставник «Канониров» Арсен Венгер.
После матча Зинченко, который вчера вышел на замену на 73-й минуте, встретился с Венгером. Сегодня 26-летний украинец похвастался совместных фото с Венгером у себя в Инстаграме:
«Живая легенда», – прокомментировал фото Зинченко.
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