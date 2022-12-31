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Украина. Премьер лига
31 декабря 2022, 15:50 | Обновлено 31 декабря 2022, 15:51
56
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с защитником

Роман Гагун останется в клубе до конца года

31 декабря 2022, 15:50 | Обновлено 31 декабря 2022, 15:51
56
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с защитником
ФК Верес. Роман Гагун

«Верес» официально сообщил о продлении контракта с защитником Романом Гагуном. Новое соглашение будет рассчитано до конца календарного 2023 года.

Гагун перешел в «Верес» летом текущего года. Принял участие во всех 15 матчах «Вереса» в нынешнем сезоне УПЛ, и отличился 1 голевой передачей.

Ранее «Верес» также продлил контракт с полузащитником Валерием Кучеровым.

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Верес Ровно Роман Гагун продление контракта
Источник ФК Верес
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