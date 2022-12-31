Украина. Премьер лига31 декабря 2022, 15:50 | Обновлено 31 декабря 2022, 15:51
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с защитником
Роман Гагун останется в клубе до конца года
31 декабря 2022, 15:50 | Обновлено 31 декабря 2022, 15:51
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«Верес» официально сообщил о продлении контракта с защитником Романом Гагуном. Новое соглашение будет рассчитано до конца календарного 2023 года.
Гагун перешел в «Верес» летом текущего года. Принял участие во всех 15 матчах «Вереса» в нынешнем сезоне УПЛ, и отличился 1 голевой передачей.
Ранее «Верес» также продлил контракт с полузащитником Валерием Кучеровым.
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