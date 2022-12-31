ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с защитником

«Верес» официально сообщил о продлении контракта с защитником Романом Гагуном. Новое соглашение будет рассчитано до конца календарного 2023 года.

Гагун перешел в «Верес» летом текущего года. Принял участие во всех 15 матчах «Вереса» в нынешнем сезоне УПЛ, и отличился 1 голевой передачей.

Ранее «Верес» также продлил контракт с полузащитником Валерием Кучеровым.