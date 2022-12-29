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  4. Верес продолжает активничать. Клуб продлил контракт с хавбеком
Украина. Премьер лига
29 декабря 2022, 15:12 |
289
0

Верес продолжает активничать. Клуб продлил контракт с хавбеком

Валерий Кучеров оформил новый контракт

29 декабря 2022, 15:12 |
289
0
Верес продолжает активничать. Клуб продлил контракт с хавбеком
ФК Верес

Клуб УПЛ «Верес» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Валерием Кучеровым, чей договор теперь истекает в конце 2023 года.

В нынешнем сезоне Кучеров провел 15 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Всего в составе команды игрок провел 141 матч.

«Верес» в конце года объявил о новых контрактах Кучерова, Михаила Шестакова и Богдана Когута, а также подписании Дениса Балана.

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Валерий Кучеров Верес Ровно трансферы УПЛ
Источник ФК Верес
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