Верес продолжает активничать. Клуб продлил контракт с хавбеком

Клуб УПЛ «Верес» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Валерием Кучеровым, чей договор теперь истекает в конце 2023 года.

В нынешнем сезоне Кучеров провел 15 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Всего в составе команды игрок провел 141 матч.

«Верес» в конце года объявил о новых контрактах Кучерова, Михаила Шестакова и Богдана Когута, а также подписании Дениса Балана.