Турция31 декабря 2022, 15:05 |
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Аль-Наср может подписать звездного форварда в пару к Роналду
Мауро Икарди может покинуть «Галатасарай»
31 декабря 2022, 15:05 |
1073
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Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» не собирается останавливаться на подписании Криштиану Роналду. Теперь они ищут в атаку звездного партнера для португальца.
По информации итальянских СМИ, «Аль-Наср» нацелился на подписание Мауро Икарди. Сейчас он выступает на правах аренды за «Галатасарай», но права на него принадлежат «ПСЖ».
В нынешнем сезоне на счету Икарди 4 гола и 3 ассиста в 6 матчах за «Галатасарай» в чемпионате Турции.
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