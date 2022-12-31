Аль-Наср может подписать звездного форварда в пару к Роналду

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» не собирается останавливаться на подписании Криштиану Роналду. Теперь они ищут в атаку звездного партнера для португальца.

По информации итальянских СМИ, «Аль-Наср» нацелился на подписание Мауро Икарди. Сейчас он выступает на правах аренды за «Галатасарай», но права на него принадлежат «ПСЖ».

В нынешнем сезоне на счету Икарди 4 гола и 3 ассиста в 6 матчах за «Галатасарай» в чемпионате Турции.