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Франция
31 декабря 2022, 14:44 |
1338
0

Роналду может сыграть против Месси в середине января

«ПСЖ» планирует товарищеский матч с командой из Саудовской Аравии

31 декабря 2022, 14:44 |
1338
0
Роналду может сыграть против Месси в середине января
Getty Images/Global Images Ukraine

В середине января во время зимней паузы в Лиге 1 «ПСЖ» планирует провести товарищеский матч с командой, которая будет собрана из лучших игроков двух ведущих клубов Саудовской Аравии – «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».

По информации журналиста Ашрафа Бен Аяда, поединок планируется на 19 января в Эр-Рияде.

Напомним, вчера контракт с «Аль-Насром» подписал Криштиану Роналду. Поэтому, есть высокая вероятность увидеть дуэль португальца с Лионелем Месси.

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Криштиану Роналду ПСЖ Лионель Месси Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд
Источник Twitter
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