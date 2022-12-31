Франция31 декабря 2022, 14:44 |
1338
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Роналду может сыграть против Месси в середине января
«ПСЖ» планирует товарищеский матч с командой из Саудовской Аравии
31 декабря 2022, 14:44 |
1338
0
В середине января во время зимней паузы в Лиге 1 «ПСЖ» планирует провести товарищеский матч с командой, которая будет собрана из лучших игроков двух ведущих клубов Саудовской Аравии – «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».
По информации журналиста Ашрафа Бен Аяда, поединок планируется на 19 января в Эр-Рияде.
Напомним, вчера контракт с «Аль-Насром» подписал Криштиану Роналду. Поэтому, есть высокая вероятность увидеть дуэль португальца с Лионелем Месси.
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