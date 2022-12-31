Роналду может сыграть против Месси в середине января

В середине января во время зимней паузы в Лиге 1 «ПСЖ» планирует провести товарищеский матч с командой, которая будет собрана из лучших игроков двух ведущих клубов Саудовской Аравии – «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».

По информации журналиста Ашрафа Бен Аяда, поединок планируется на 19 января в Эр-Рияде.

Напомним, вчера контракт с «Аль-Насром» подписал Криштиану Роналду. Поэтому, есть высокая вероятность увидеть дуэль португальца с Лионелем Месси.