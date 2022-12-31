Роналду в Аль-Насре: так не доставайся я никому

Слишком много всего свалилось в канун Нового года. Чемпионат мира в Катаре и победа «мессианства», уход в лучший мир Пеле, теперь вот уход на футбольную пенсию Роналду. Действительно, сумасшедший 2022-й. Поскорее бы он валил восвояси…

…О Крише в контексте его возможного ухода в новый клуб говорилось уже давненько – с момента его резонансного интервью Пирсу Моргану, в котором португалец не оставил пространства для маневра своему уже бывшему клубу. «МанЮнайтед», как уважающая себя боевая единица, пускай сейчас и не самая боевая, решил избавиться от своей скандальной звезды, которую до этого так страстно желал заполучить.

Реакция «манкунианцев» очевидна и логична, но я бы не ее назвал первопричиной разрыва. Естественно, что инициатива исходила от самого футболиста, явно разочаровавшегося в своем бывшем «родном доме». Мне кажется, что в такой вот не очень корректный способ 37-летний игрок захотел напомнить, кто в том доме если и не хозяин, то, как минимум, первый среди неравных. На мой взгляд, такое поведение Роналду было изначально продуманное до мелочей: КриРо собирался досрочно покинуть «Олд Трафорд». И найти себе новое рабочее место. В Европе.

Почему-то я уверен, что португалец хотел остаться именно в Европе. Возможно, у него на тот момент и не было договоренностей «на мази» с кем-то из континентальных грандов, но он, считаю, искренне верил, что таковые обязательно будут. Тем более, что на носу – чемпионат мира, где Рон надеялся громко хлопнуть дверью.

Но нарисованный то ли воображением самого игрока, то ли усилиями его многочисленных представителей красивый каменный дом на поверку оказался домом кукольным. Еще до начала Мундиаля не сложилось с переходом в «Атлетико»: фаны «матрасников» данную инициативу восприняли в штыки.

Далее – непосредственно чемпионат мира, который должен был стать лебединой песней Криштиану, но закончился слезами разочарования. И это - мягко говоря, ведь для потенциальных покупателей в той истории главное было, все же, иное. А именно – попытка Роналду поставить себя выше всей сборной, его публичный демарш перед матчем со Швейцарией. Да и Марокко тоже.

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Очевидно, что ЧМ-2022 окончательно разубедил условные «Баварию», «Боруссию», «Марсель», «Интер» или «Челси» в необходимости подписания скандального футболиста, все еще требующего себе космическую зарплату, но взамен уже не дающего разницу.

Да, если говорить сугубо о профильных характеристиках, то Рон заметно сдал после своего ухода из «Реала». Как оказалось, именно «королевский клуб» нужен был португальцу, а не наоборот. Потому что дальше, после Роналду, «Мадрид» достаточно оперативно пришел в себя. Португалец после ухода с «Бернабеу» в себя прийти так и не смог.

«Командировка» в Турин по факту была ошибкой. Рон ехал в «Ювентус» за новыми вызовами и новой мотивацией, но Лигу чемпионов со «старой синьорой» так и не выиграл. Тем не менее, перед уходом в «МЮ» все еще котировался на рынке, и за него до последнего боролся «МанСити».

Наверное, Кришу нужно было бы переходить в команду Гвардиолы. Там он мог бы претендовать на титулы. И, вполне возможно, «Сити» с Роном таки выиграл бы Кубок чемпионов. Но получилось иначе. Роналду вернулся в «Юнайтед». И прогадал.

Я сейчас не хочу ковыряться в «грязном белье» клуба из «красной» половины Манчестера. Понятное дело, что от славных времен Фергюсона там осталась лишь вывеска. И португалец по-своему прав в своих попытках расковырять осиное гнездо.

Однако его правота – уж очень однобокая, направленная для собственный выгоды в первую очередь. Ведь, при всем уважении к одному из символов современного футбола, он уже не тот, кем был раньше.



Даже над истинными ценностями время властно. И пример с Роналду – очень и очень показательный. Это почти глянцевая история о том, как стареющая капризная Прима, привыкшая к бешенному успеху, овациям и таким же шальным гонорарам, отказывается не только стареть, но и понимать, что стареет. Что публике она интересна, в первую очередь, как память. Как ностальгия. Но никак не в роли нового героя. Ибо с этой ролью блестяще справляются Мбаппе, Холланд и иже с ними.

Тем не менее, эта самая стареющая Прима все равно сумела сделать ход конем. Ее последняя гастроль все равно будет шумной, многолюдной. А по звону монет затмит всех новых героев. Вместе взятых.

Одним росчерком пера Роналду поставил себя выше всех в футбольном мире с точки зрения заработка. Не дождавшись стоящего предложения из Европы, он уехал туда, где будет играть роль прижизненного памятника, где можно не «корячиться», а одной левой играть привычную роль. Оставаясь лучшим из лучших.

И пускай эта «лучшесть» будет строго локальной. Для себя он точно знает, что как минимум на его новом рабочем месте эта аксиома не требует доказательств. И там он запросто может собирать кэш и полные стадионы до сорока с «хвостиком», оставаясь единственным и непревзойденным.

Хреново лишь, что для большой сцены, которой, несомненно, является Европа, его нынешняя гастроль будет смотреться почетной ссылкой. Дорогим бродячим цирком.

Признаюсь, лично я хотел для него иного финала. Более трогательного, более романтичного. Может, даже более трагичного. И более достойного, чего уж.

Но он выбрал то, что выбрал. И это его право.



А наше право – ностальгировать за тем, настоящим Роналду, который был в «Мадриде». И который там же закончился.

Ностальгировать, засматриваясь на новых героев, пришедших на смену эпохи.