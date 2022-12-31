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31 декабря 2022, 13:20 |
845
0

Джейми КАРРАГЕР: «Роналду? Грустный конец карьеры»

Легендарный защитник – о переходе португальца в «Аль-Наср»

31 декабря 2022, 13:20 |
845
0
Джейми КАРРАГЕР: «Роналду? Грустный конец карьеры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Легендарный английский защитник Джейми Каррагер прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии:

«Грустный конец для него в каком-то смысле. Роналду и Месси – два величайших футболиста.

Роналду завершил карьеру во время интервью с Пирсом Морганом, а Месси выиграл ЧМ-2022. Это не лучший способ уйти».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» расторг контракт Роналду после скандального интервью португальца Пирсу Моргану, в котором он резко раскритиковал клуб.

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Источник Sky Sports
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