Джейми КАРРАГЕР: «Роналду? Грустный конец карьеры»

Легендарный английский защитник Джейми Каррагер прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии:

«Грустный конец для него в каком-то смысле. Роналду и Месси – два величайших футболиста.

Роналду завершил карьеру во время интервью с Пирсом Морганом, а Месси выиграл ЧМ-2022. Это не лучший способ уйти».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» расторг контракт Роналду после скандального интервью португальца Пирсу Моргану, в котором он резко раскритиковал клуб.