Джейми КАРРАГЕР: «Роналду? Грустный конец карьеры»
Легендарный защитник – о переходе португальца в «Аль-Наср»
Легендарный английский защитник Джейми Каррагер прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии:
«Грустный конец для него в каком-то смысле. Роналду и Месси – два величайших футболиста.
Роналду завершил карьеру во время интервью с Пирсом Морганом, а Месси выиграл ЧМ-2022. Это не лучший способ уйти».
Напомним, «Манчестер Юнайтед» расторг контракт Роналду после скандального интервью португальца Пирсу Моргану, в котором он резко раскритиковал клуб.
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