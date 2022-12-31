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  4. Аделаида. Определилась соперница Калининой в финале квалификации
WTA
31 декабря 2022, 13:13 |
247
0

Аделаида. Определилась соперница Калининой в финале квалификации

Украинка сыграет против Анны Бондар из Венгрии

31 декабря 2022, 13:13 |
247
0
Аделаида. Определилась соперница Калининой в финале квалификации
Open de Limoges. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) узнала соперницу по финалу квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде.

Калинина сыграет против Анны Бондар (№77 WTA) из Венгрии, которая в полуфинале квалификации в трех сетах разобралась с итальянкой Жасмин Паолини (№62 WTA).

Аделаида. Полуфинал квалификации
Анна Бондар (Венгрия) – Жасмин Паолини (Италия) – 3:6, 7:6, 7:6

Напомним, Калинина стартовала в квалификации с победы над другой украинкой Даяной Ястремской.

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WTA Аделаида Ангелина Калинина Анна Бондар
Источник Sport.ua
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