Аделаида. Определилась соперница Калининой в финале квалификации

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) узнала соперницу по финалу квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде.

Калинина сыграет против Анны Бондар (№77 WTA) из Венгрии, которая в полуфинале квалификации в трех сетах разобралась с итальянкой Жасмин Паолини (№62 WTA).

Аделаида. Полуфинал квалификации

Анна Бондар (Венгрия) – Жасмин Паолини (Италия) – 3:6, 7:6, 7:6

Напомним, Калинина стартовала в квалификации с победы над другой украинкой Даяной Ястремской.