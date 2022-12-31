Кристоф ГАЛТЬЕ: «Верратти больше парижанин, чем итальянец»

Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Галтье прокомментировал подписание нового контракта с 30-летним итальянским хавбеком Марко Верратти.

«Я рад, что Верратти подписал новый договор. Он продолжает демонстрировать свою преданность клубу. Сейчас Марко больше парижанин, чем итальянец.

Мы все рады, что сотрудничество продолжается. Верратти – один из лучших игроков мира на своей позиции уже много лет», - сказал Галтье.