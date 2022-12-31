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Украина. Премьер лига
31 декабря 2022, 12:40 | Обновлено 31 декабря 2022, 12:41
128
1

Ринат АХМЕТОВ: «2022 – самый трудный год в истории Украины»

Президент «Шахтера» подвел итоги года

31 декабря 2022, 12:40 | Обновлено 31 декабря 2022, 12:41
128
1
Ринат АХМЕТОВ: «2022 – самый трудный год в истории Украины»
ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил болельщиков донецкого клуба с наступающим 2023 годом:

«Уходит 2022 год – самый сложный год в истории Украины и в жизни каждого из нас. В начале года мы были преисполнены надежд, мы думали о футболе, мы мечтали о новых трофеях и будущих спортивных триумфах, но война перечеркнула все планы и заставила нас думать о других победах – победах над врагом и освобождении нашей украинской земли от захватчиков. 2022 год стал еще и годом невероятного единения – единения украинского народа в борьбе за независимость, единения всего мира в поддержке Украины. 2022 год войдет в историю как год мужества, стойкости и смелости украинской нации.

Уходящий год стал испытанием и для «Шахтера». Как и вся страна, клуб и команда показали свою силу и характер, достойно выступив в Лиге чемпионов и заслужив право представлять Украину весной в Лиге Европы УЕФА. Это говорит о том, что даже в такой ситуации мы полны самых серьезных амбиций, стремления побеждать и желания радовать наших болельщиков. Уверен, нас ждет интересная вторая часть сезона в украинском чемпионате и на европейской арене.

В наступающем 2023 году все мы ждем только одного – победы Украины и скорейшего мира на нашей земле. Мира в Киеве и во Львове, в Харькове и Херсоне, в Одессе и Чернигове, мира в освобожденных украинских Донецке, Луганске, Мариуполе и Крыму.

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В новом году я желаю вам сил, потому что они будут нужны нам для победы над врагом, для восстановления разрушенных городов, для того, чтобы строить свободную и процветающую Украину.

В новом году я желаю вам надежды, потому что только она заставляет нас не сдаваться, бороться и побеждать. Надежда на прекрасное будущее для нас, для наших детей, для нашей страны – в этом сила украинского народа.

В новом году я желаю вам терпения, потому что Украина и украинский народ проходят через невероятно сложные испытания. Но мы знаем, за что сражаемся, мы верим в нашу победу, и поэтому мы выдержим все трудности, выстоим и будем еще сильнее.

Я желаю вам любви и добра, потому что только они дают нам силы, надежду, веру и терпение. Потому что любовь и добро обязательно победят.

Искренне надеюсь, что в новом, 2023 году «Шахтер» своей красивой игрой, своими яркими победами будет дарить нам всем радостные эмоции, давать нам силы, надежду, веру и любовь», - говорится в поздравлении Ахметова.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Gudok
ты свое прогудел уже, так иди вслед за кораблем
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