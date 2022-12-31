Другие новости31 декабря 2022, 11:55 | Обновлено 31 декабря 2022, 12:50
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100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына
Об этом рассказала сестра Короля футбола
31 декабря 2022, 11:55 | Обновлено 31 декабря 2022, 12:50
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Мама легендарного бразильского футболиста Пеле, скончавшегося 29 декабря на 83-м году жизни, не знает о смерти сына.
«Мы разговариваем, но она не знает о ситуации. Она в своем собственном мире. Она открывает глаза всякий раз, когда я упоминаю его имя и говорю: «Мы должны помолиться за него». Но на самом деле мама не осознает, что именно я имею в виду», - сказала сестра Короля футбола Мария Люсия ду Насименту.
Стоит отметить, что Селесте Арантис, которая является мамой Пеле, уже 100 лет.
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