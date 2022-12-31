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31 декабря 2022, 11:55 | Обновлено 31 декабря 2022, 12:50
1134
0

100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына

Об этом рассказала сестра Короля футбола

31 декабря 2022, 11:55 | Обновлено 31 декабря 2022, 12:50
1134
0
100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеле

Мама легендарного бразильского футболиста Пеле, скончавшегося 29 декабря на 83-м году жизни, не знает о смерти сына.

«Мы разговариваем, но она не знает о ситуации. Она в своем собственном мире. Она открывает глаза всякий раз, когда я упоминаю его имя и говорю: «Мы должны помолиться за него». Но на самом деле мама не осознает, что именно я имею в виду», - сказала сестра Короля футбола Мария Люсия ду Насименту.

Стоит отметить, что Селесте Арантис, которая является мамой Пеле, уже 100 лет.

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Пеле смерть
Источник The Mirror
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