Евгений КОНОПЛЯНКА: «В Испании вингеры в своей тарелке себя чувствуют»

33-летемй вингер польской «Краковии» Евгений Коноплянка сравнил Ла Лигу и Бундеслигу, где играл соответственно за «Севилью» и «Шальке».

«Я играл в «Севилье» – это был испанский футбол. Это небо и земля для вингеров. Просто кайф, они в своей тарелке себя чувствуют. Пошел ты в Германию – а там просто дисциплина. Смотрю, вместо того, чтобы в 2 касания поиграть, размяться перед тренировкой, техничка – они шипы точат, чтобы поглубже прыгнуть.

Они вот такие настроенные на бой, а не как в «Севилье». Мы расслаблены были, реально улыбались, держали мяч. «Релаксион». Мы показывали ту технику, которая у нас присутствовала, в такой красивый футбол играли», - сказал Коноплянка.

Напомним, ранее Коноплянка рассказал о своих проблемах в «Шахтере» при Роберто Де Дзерби.