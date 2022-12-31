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31 декабря 2022, 11:35 | Обновлено 31 декабря 2022, 12:51
369
1

Евгений КОНОПЛЯНКА: «В Испании вингеры в своей тарелке себя чувствуют»

Украинский хавбек – об этапе карьеры в «Севилье»

31 декабря 2022, 11:35 | Обновлено 31 декабря 2022, 12:51
369
1
Евгений КОНОПЛЯНКА: «В Испании вингеры в своей тарелке себя чувствуют»
Instagram. Евгений Коноплянка

33-летемй вингер польской «Краковии» Евгений Коноплянка сравнил Ла Лигу и Бундеслигу, где играл соответственно за «Севилью» и «Шальке».

«Я играл в «Севилье» – это был испанский футбол. Это небо и земля для вингеров. Просто кайф, они в своей тарелке себя чувствуют. Пошел ты в Германию – а там просто дисциплина. Смотрю, вместо того, чтобы в 2 касания поиграть, размяться перед тренировкой, техничка – они шипы точат, чтобы поглубже прыгнуть.

Они вот такие настроенные на бой, а не как в «Севилье». Мы расслаблены были, реально улыбались, держали мяч. «Релаксион». Мы показывали ту технику, которая у нас присутствовала, в такой красивый футбол играли», - сказал Коноплянка.

Напомним, ранее Коноплянка рассказал о своих проблемах в «Шахтере» при Роберто Де Дзерби.

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Источник Влада Седан
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В Испании вингеры чувствую себя как в своей тарелке. Так заголовок статьи звучал бы правильнее и милозвучнее, как по мне.
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