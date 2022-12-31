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  4. Евгений КОНОПЛЯНКА: «У Де Дзерби было ко мне предвзятое отношение»
Украина. Премьер лига
31 декабря 2022, 05:00 |
71
0

Евгений КОНОПЛЯНКА: «У Де Дзерби было ко мне предвзятое отношение»

Полузащитник не сумел найти понимание с новым наставником

31 декабря 2022, 05:00 |
71
0
Евгений КОНОПЛЯНКА: «У Де Дзерби было ко мне предвзятое отношение»
cracovia.pl

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка рассказал о своих проблемах в «Шахтере» при Роберто Де Дзерби.

«У меня в «Шахтере» было много травм. Все начиналось неплохо: забивал, много играл. Я пришел к определенному тренеру (Луиш Каштру – ред.) Следующий чемпионат мы не выиграли и его решили поменять. Я получил травму, пришел другой тренер (Де Дзерби – ред.) И я с этой травмой борюсь, борюсь и никак не могу вылезти на протяжении трех месяцев. Я очень хотел вернуться и успеть на Евро-2020. С Андреем Николаевичем был на связи, я говорил: «Чем смогу, тем помогу». Я пытался, но не успел. Такая травма была, что нужно было больше времени для восстановления.

Ко мне подошел Дарио Срна и сказал, что новый тренер на меня не рассчитывает. Я сказал, что я не могу сейчас уйти, потому что у меня травма. Поэтому я остался с лета до зимы. Я начал тренироваться, доказывать, но видел ко мне негатив. У него (Де Дзерби – ред.) было ко мне предвзятое отношение. Не важно, как я сыграл, тренировался или еще что-то, меня делали во всем виноватым».

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Источник YouTube
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