Евгений КОНОПЛЯНКА: «У Де Дзерби было ко мне предвзятое отношение»

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка рассказал о своих проблемах в «Шахтере» при Роберто Де Дзерби.

«У меня в «Шахтере» было много травм. Все начиналось неплохо: забивал, много играл. Я пришел к определенному тренеру (Луиш Каштру – ред.) Следующий чемпионат мы не выиграли и его решили поменять. Я получил травму, пришел другой тренер (Де Дзерби – ред.) И я с этой травмой борюсь, борюсь и никак не могу вылезти на протяжении трех месяцев. Я очень хотел вернуться и успеть на Евро-2020. С Андреем Николаевичем был на связи, я говорил: «Чем смогу, тем помогу». Я пытался, но не успел. Такая травма была, что нужно было больше времени для восстановления.

Ко мне подошел Дарио Срна и сказал, что новый тренер на меня не рассчитывает. Я сказал, что я не могу сейчас уйти, потому что у меня травма. Поэтому я остался с лета до зимы. Я начал тренироваться, доказывать, но видел ко мне негатив. У него (Де Дзерби – ред.) было ко мне предвзятое отношение. Не важно, как я сыграл, тренировался или еще что-то, меня делали во всем виноватым».