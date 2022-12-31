Испания31 декабря 2022, 10:49 | Обновлено 31 декабря 2022, 11:34
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Сельта – Севилья – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
31 декабря 2022, 10:49 | Обновлено 31 декабря 2022, 11:34
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В матче 15-го тура испанской Примеры «Севилья» на выезде сыграла вничью с «Сельтой» со счетом 1:1.
События матча
86’
Jose Carmona (Севилья) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Kike Salas (Севилья).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Вейга (Сельта).
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