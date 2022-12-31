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Чемпионат Испании
Сельта
30.12.2022, FT 1 : 1
Севилья
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Испания
31 декабря 2022, 10:49 | Обновлено 31 декабря 2022, 11:34
35
0

Сельта – Севилья – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

31 декабря 2022, 10:49 | Обновлено 31 декабря 2022, 11:34
35
0
Сельта – Севилья – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Севилья

В матче 15-го тура испанской Примеры «Севилья» на выезде сыграла вничью с «Сельтой» со счетом 1:1.

События матча

86’
Jose Carmona (Севилья) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Kike Salas (Севилья).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Вейга (Сельта).
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видео голов и обзор Севилья Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник MEGOGO
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