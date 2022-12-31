В субботу, 31 декабря, в Ньюкасл-апон-Тайне на поле арены «Сент-Джеймс Парк», вместимостью 52 405 зрителей, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» сыграет с «Лидсом». Стартовый свисток в матче прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Ньюкасл

Подопечные Эдди Хоу в турнирной таблице чемпионата Англии занимают 3 место. В 16 матчах сезона они набрали 33 очка, имея в активе 9 побед и 6 ничьих, а в пассиве лишь одно поражение. Столько же, сколько и «сороки», в нынешней АПЛ проигрывал только «Арсенал» - единоличный лидер. У остальных клубов неудач больше. Впрочем, от лидирующих «канониров» команда Хоу отстает на 7 пунктов, но провела на одну игру больше.

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Единственная неудача в чемпионате-2022/2023 постигла «Ньюкасл» 31 августа на поле «Ливерпуля» - 1:3. С той поры команда имеет серию из 11 матчей без поражений – 8 побед и 3 ничьи. В первой игре после возобновления сезона в Англии после паузы на ЧМ-2022 «сороки» в 1/8 финала Кубка английской лиги обыграли дома «Борнмут» (1:0), а затем в поединке АПЛ на выезде разгромили «Лестер» (3:0).

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «сороки» дома практически безупречны – 5 побед и 3 ничьи. Это 4-й показатель по лиге. В четырех последних домашних матчах «Ньюкасл» добился четырех побед с общим счетом 11:1.

Лидс

Команда Джесси Марша идет на 15 позиции в турнирной таблице английского чемпионата. У нее 15 очков после 15 встреч – 4 победы, 3 ничьи, 8 поражений.

В двух последних матчах «павлины» проиграли. Перед паузой в сезоне на чемпионат мира в Катаре они на выезде не смогли ничего сделать с «Тоттенхэмом» (3:4), а после возобновления чемпионата дома проиграли 1:3 «Манчестер Сити». До встреч с «горожанами» и со «шпорами» «Лидс» имел серию из двух победных матчей – с «Ливерпулем» (2:1 на выезде) и с «Борнмутом» (4:3 дома).

На выезде в нынешней АПЛ «павлины» провели 7 матчей и набрали в них 4 очка. По лиге это на сегодня лишь 19-й показатель. Скромнее гостевые показатели только у «Ноттингема» (2 пункта).

Ориентировочные составы

Ньюкасл: Поуп – Треппьер, Шер, Ботман, Берн, Уиллок, Гимараес, Жоелинтон, Альмирон, Сен-Максимен, Вуд.

Лидс: Мелье – Кристенсен, Кох, Льоренте, Стрейк, Адамс, Рока, Ньонто, Ааронсон, Саммервилл, Гелхардт.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.47 по линии Parimatch.

31 декабря, суббота