Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы плохо защищались, но нужно было побеждать»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Вальядолидом» (2:0) в матче 15-го тура испанской Примеры.

«Мы должны были победить, чтобы хорошо завершить этот незабываемый год. Мы плохо защищались, это правда, но это была игра, в которой нужно было побеждать. Матч был трудным и сложным. «Реал» хорошо выступил. В итоге мы уехали с тремя очками и отличной игрой Бензема и Куртуа, что немаловажно.

Что касается выступления Бензема, я видел его задолго до этой игры. Я вижу его мотивированным и уверенным в себе, и я думаю, что в этой части сезона мы увидим другого Бензема», - сказал Анчелотти.