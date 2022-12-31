Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы плохо защищались, но нужно было побеждать»
Наставник «Реала» – о победе над «Вальядолидом»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Вальядолидом» (2:0) в матче 15-го тура испанской Примеры.
«Мы должны были победить, чтобы хорошо завершить этот незабываемый год. Мы плохо защищались, это правда, но это была игра, в которой нужно было побеждать. Матч был трудным и сложным. «Реал» хорошо выступил. В итоге мы уехали с тремя очками и отличной игрой Бензема и Куртуа, что немаловажно.
Что касается выступления Бензема, я видел его задолго до этой игры. Я вижу его мотивированным и уверенным в себе, и я думаю, что в этой части сезона мы увидим другого Бензема», - сказал Анчелотти.
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