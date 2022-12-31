Эрик тен ХАГ: «Мы потеряли выдающуюся личность. Пеле изменил игру»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил соболезнования по поводу смерти Короля футбола Пеле, который ушел из жизни 29 декабря.

«Это очень печальная новость. Один из величайших игроков, может быть, самый великий из когда-либо игравших, скончался. Я выражаю соболезнования его семье и всему футбольному сообществу. Мы потеряли выдающуюся личность, великого футболиста, обладателя трех титулов чемпиона мира, что является огромным достижением, автора более 1000 голов. Он был очень элегантен, и я думаю, что он изменил игру. Он был джентльменом во всех отношениях».