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31 декабря 2022, 01:08 |
688
0

Вдохновение. Роналду прокомментировал свой переход в Аль-Наср

Португальский форвард будет играть в Саудовской Аравии

31 декабря 2022, 01:08 |
688
0
Вдохновение. Роналду прокомментировал свой переход в Аль-Наср
Instagram

Португальский форвард Криштиану Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии: новым клубом футболиста стал «Аль-Наср».

«Я очень хочу попробовать свои силы в новой лиге другой страны. Видение, с которым работает «Аль-Наср» очень вдохновляет. Я рад присоединиться к своим новым партнерам, вместе мы сможем помочь команде добиться большого успеха», – прокомментировал свой переход Роналду.

«Аль-Наср» и португалец подписали соглашение до лета 2025 года. Предыдущим клубом Роналду был английский «Манчестер Юнайтед».

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