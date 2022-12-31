Вдохновение. Роналду прокомментировал свой переход в Аль-Наср

Португальский форвард Криштиану Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии: новым клубом футболиста стал «Аль-Наср».

«Я очень хочу попробовать свои силы в новой лиге другой страны. Видение, с которым работает «Аль-Наср» очень вдохновляет. Я рад присоединиться к своим новым партнерам, вместе мы сможем помочь команде добиться большого успеха», – прокомментировал свой переход Роналду.

«Аль-Наср» и португалец подписали соглашение до лета 2025 года. Предыдущим клубом Роналду был английский «Манчестер Юнайтед».