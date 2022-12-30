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Англия
30 декабря 2022, 22:34 |
1324
1

Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала

Лондонские клубы борются за лидера «Шахтера»

30 декабря 2022, 22:34 |
1324
1
Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

«Челси» пытается перехватить у «Арсенала» украинского вингера «Шахтера» Михаила Мудрика. Об этом сообщает один из фан-ресурсов «Челси» со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Главным претендентом на Мудрика считается «Арсенал». «Шахтер» отклонил предложение «Канониров» в размере 45 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусов.

В нынешнем сезоне на счету Мудрика 10 голов и 8 ассистов в 18 матчах за «Шахтер» во всех турнирах. Контракт 21-летнего украинца рассчитан до лета 2026 года.

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Источник Twitter
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Тарас Чубак
ой ні, точно не туди, там немає системності, особливо зараз. Ну і Зіни, який допоміг би з адаптацією
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