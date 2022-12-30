Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала

«Челси» пытается перехватить у «Арсенала» украинского вингера «Шахтера» Михаила Мудрика. Об этом сообщает один из фан-ресурсов «Челси» со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Главным претендентом на Мудрика считается «Арсенал». «Шахтер» отклонил предложение «Канониров» в размере 45 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусов.

В нынешнем сезоне на счету Мудрика 10 голов и 8 ассистов в 18 матчах за «Шахтер» во всех турнирах. Контракт 21-летнего украинца рассчитан до лета 2026 года.