ВИДЕО. «Чувак, я тебя вырублю». Игроки сборной США развлекаются в Австралии

В пятницу, 30 декабря, состоялся финальный матч в противостоянии сборных США и Чехии по теннису на United Cup – смешанный парный розряд.

Тейлор Фритц и Джессика Пегула обыграли дуэт Мари Боузкова / Иржи Лехечка в трех сетах за 1 час и 26 минут со счетом 2:6, 6:3, [10:7]. Но самое интересное произошло после матча.

Когда Тейлор давал свои комментарии после игры его напарник по сборной Фрэнсис Тиафо решил подшутить над игроком. Фрэнсис попробовал стянуть шорты с Тейлора на что Тейлор ответил:

«Чувак, я тебя вырублю».

Позже разговор между Фритцом и журналистом продолжился:

«Забавный факт: Фрэнсис вообще-то уже сдергивал с меня штаны на публике... Когда он схватил меня за шорты, я подумал, что всё кончено».

К слову, сборная США обыграла чехов со счетом 4:1.