United Cup 2023. Греция, США и Италия добыли стартовые победы
Завершились первые противостояния на групповом этапе
На командном турнире United Cup завершились первые матчевые встречи в групповом раунде.
В группе С команда США уверенно переиграла Чехию. Также здесь представлена Германия.
В первом матче группы А Греция оказалась сильнее Болгарии. Третья команда здесь – Бельгия.
В группе E Бразилия уступила Италии. Третья команда – Норвегия.
United Cup. Групповой раунд
Греция – Болгария – 4:1
Деспина Папамихаил (Греция) – Изабелла Шиникова (Болгария) – 3:6, 6:4, 6:1
Стефанос Циципас (Греция) – Григор Димитров (Болгария) – 4:6, 6:2, 7:6(4)
Мария Саккари (Греция) – Виктория Томова (Болгария) – 6:3, 6:2
Димитар Кузманов (Болгария) – Михаил Перволаракис (Греция) – 6:1, 6:1
Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция) – Гергана Топалова / Адриан Андреев (Болгария) – 6:4, 6:4
США – Чехия – 4:1
Тэйлор Фриц (США) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:3, 6:4
Мэдисон Киз (США) – Мария Бузкова (Чехия) – 6:4, 6:3
Петра Квитова (Чехия) – Джессика Пегула (США) – 7:6(6), 6:4
Фрэнсис Тиафо (США) – Томаш Махач (Чехия) – 6:3, 2:4, отказ
Джессика Пегула / Тэйлор Фриц (США) – Мария Бузкова / Иржи Легечка (Чехия) – 2:6, 6:3, 10-7
Италия – Бразилия – 3:2
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:2, 6:0
Лоренцо Музетти (Италия) – Фелипе Мелигени Алвес (Бразилия) – 6:3, 6:4
Лючия Бронцетти (Италия) – Лаура Пигосси (Бразилия) – 6:0, 6:2
Маттео Берреттини (Италия) – Тиаго Монтейро (Бразилия) – 6:4, 7:6(7)
Луиза Стефани / Рафаэль Матос (Бразилия) – Камилла Росателло / Маттео Берреттини (Италия) – 6:4, 6:7(4), 10-4
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