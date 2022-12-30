United Cup 2023. Греция, США и Италия добыли стартовые победы

На командном турнире United Cup завершились первые матчевые встречи в групповом раунде.



В группе С команда США уверенно переиграла Чехию. Также здесь представлена Германия.



В первом матче группы А Греция оказалась сильнее Болгарии. Третья команда здесь – Бельгия.



В группе E Бразилия уступила Италии. Третья команда – Норвегия.

United Cup. Групповой раунд

Греция – Болгария – 4:1

Деспина Папамихаил (Греция) – Изабелла Шиникова (Болгария) – 3:6, 6:4, 6:1

Стефанос Циципас (Греция) – Григор Димитров (Болгария) – 4:6, 6:2, 7:6(4)

Мария Саккари (Греция) – Виктория Томова (Болгария) – 6:3, 6:2

Димитар Кузманов (Болгария) – Михаил Перволаракис (Греция) – 6:1, 6:1

Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция) – Гергана Топалова / Адриан Андреев (Болгария) – 6:4, 6:4

США – Чехия – 4:1

Тэйлор Фриц (США) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:3, 6:4

Мэдисон Киз (США) – Мария Бузкова (Чехия) – 6:4, 6:3

Петра Квитова (Чехия) – Джессика Пегула (США) – 7:6(6), 6:4

Фрэнсис Тиафо (США) – Томаш Махач (Чехия) – 6:3, 2:4, отказ

Джессика Пегула / Тэйлор Фриц (США) – Мария Бузкова / Иржи Легечка (Чехия) – 2:6, 6:3, 10-7

Италия – Бразилия – 3:2

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:2, 6:0

Лоренцо Музетти (Италия) – Фелипе Мелигени Алвес (Бразилия) – 6:3, 6:4

Лючия Бронцетти (Италия) – Лаура Пигосси (Бразилия) – 6:0, 6:2

Маттео Берреттини (Италия) – Тиаго Монтейро (Бразилия) – 6:4, 7:6(7)

Луиза Стефани / Рафаэль Матос (Бразилия) – Камилла Росателло / Маттео Берреттини (Италия) – 6:4, 6:7(4), 10-4

United Cup 2023. Расписание и результаты матчей