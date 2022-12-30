Ханс-Дитер ФЛИК: «Никогда не было игрока лучше, чем Пеле»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал смерть легендарного бразильца Пеле в 82-летнем возрасте:

«Никогда не было игрока лучше Пеле. Для меня он был и остается королем футбола. Его игра была близка к совершенству, у него не было недостатков. Пеле забивал голы правой, левой, головой, с чувством, с силой, эффектно.

Пеле мог делать все, что угодно. Он был не только бомбардиром, но и прекрасно считывал игру, видя своих партнеров по команде, а его голевые передачи столь же достойны внимания, как и его голы.

Футбол был лучшим другом Пеле, и, вероятно, это было взаимно. Без Пеле осталась только пустота, которую никогда нельзя будет заполнить».