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Чемпионат мира
30 декабря 2022, 19:35 | Обновлено 30 декабря 2022, 19:36
88
0

Будущее Дешама в сборной Франции станет известно в январе

Тренер встречался с Ноэлем Ле Гре

30 декабря 2022, 19:35 | Обновлено 30 декабря 2022, 19:36
88
0
Будущее Дешама в сборной Франции станет известно в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Вчера, 29 декабря главный тренер сборной Франции провел встречу с президентом Федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре. На ней обсуждалось будущее тренера.

Чем завершилась встреча – пока что не известно. Ожидается, что будущее Дешама станет известно в начале январе. Скорее всего – 7 января, когда в Париже состоится заседание ФФФ.

Контракт Дешама истекает в конце года. Ранее сообщалось о том, что соглашение могут продлить аж до 2030 года.

Дешам возглавляет сборную Франции с лета 2012 года. С ним команда выиграла ЧМ-2018 и дошла до финала Евро-2016 и ЧМ-2022.

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу
Источник Le Parisien
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