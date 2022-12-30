Будущее Дешама в сборной Франции станет известно в январе

Вчера, 29 декабря главный тренер сборной Франции провел встречу с президентом Федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре. На ней обсуждалось будущее тренера.

Чем завершилась встреча – пока что не известно. Ожидается, что будущее Дешама станет известно в начале январе. Скорее всего – 7 января, когда в Париже состоится заседание ФФФ.

Контракт Дешама истекает в конце года. Ранее сообщалось о том, что соглашение могут продлить аж до 2030 года.

Дешам возглавляет сборную Франции с лета 2012 года. С ним команда выиграла ЧМ-2018 и дошла до финала Евро-2016 и ЧМ-2022.