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Украина. Премьер лига
30 декабря 2022, 19:22 | Обновлено 30 декабря 2022, 19:33
476
1

МУДРИК: «Надеюсь, следующий год будет для нас триумфальным, Я не о футболе»

Вингер донецкого «Шахтера» отреагировал на награду лучшему игроку клуба

30 декабря 2022, 19:22 | Обновлено 30 декабря 2022, 19:33
476
1
МУДРИК: «Надеюсь, следующий год будет для нас триумфальным, Я не о футболе»
Twitter. Михаил Мудрик

Украинский вингер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Михаил Мудрик опубликовал пост в своем Instagram, где отреагировал на награду лучшему игроку команды в 2022 году:

«Неплохой был год в футбольном плане, спасибо за поддержку болельщикам, надеюсь, в этом году вы получали удовольствие от нашей команды. Надеюсь, следующий год будет для нас триумфальным, и я не о футболе сейчас…».

Отметим, что болельщики «Шахтера» проголосовали за лучшего игрока клуба в 2022 году – первое место занял 21-летний полузащитник Михаил Мудрик, за которого проголосовало 76 процентов респондентов.

К слову, Мудрик стал лучшим игроком по мнению болельщиков второй год подряд.

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Источник Sport.ua
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Голосував за Степаненка, бо за Мудрика - банально)
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