МУДРИК: «Надеюсь, следующий год будет для нас триумфальным, Я не о футболе»

Украинский вингер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Михаил Мудрик опубликовал пост в своем Instagram, где отреагировал на награду лучшему игроку команды в 2022 году:

«Неплохой был год в футбольном плане, спасибо за поддержку болельщикам, надеюсь, в этом году вы получали удовольствие от нашей команды. Надеюсь, следующий год будет для нас триумфальным, и я не о футболе сейчас…».

Отметим, что болельщики «Шахтера» проголосовали за лучшего игрока клуба в 2022 году – первое место занял 21-летний полузащитник Михаил Мудрик, за которого проголосовало 76 процентов респондентов.

К слову, Мудрик стал лучшим игроком по мнению болельщиков второй год подряд.