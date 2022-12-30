Мудрик стал игроком года в Шахтере

Болельщики «Шахтера» проголосовали за лучшего игрока клуба в 2022 году. Первое место занял 21-летний полузащитник Михаил Мудрик, за которого проголосовало 76 процентов респондентов.

Мудрик стал лучшим игроком по мнению болельщиков второй год подряд.

Ранее была информация, что «Арсенал» готовит новое предложение о покупке Мудрика. Первый вариант лондонцев в размере 40 миллионов евро и еще 20 миллионов в виде бонусов «Шахтер» отверг.