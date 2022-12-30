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Италия
30 декабря 2022, 18:35 | Обновлено 30 декабря 2022, 19:20
771
0

Малиновский хочет перейти в Тоттенхэм

Украинский полузащитник хочет продолжить карьеру на Туманном Альбионе

30 декабря 2022, 18:35 | Обновлено 30 декабря 2022, 19:20
771
0
Малиновский хочет перейти в Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский хотел бы перейти в «Тоттенхэм». Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что ранее была информация о том, что 29-летний полузащитник продлил контракт с «Аталантой» до 2024 года. Сообщалось, что «бергамаски» пролонгировали контракт с игроком в одностороннем порядке, после чего запросили у «Марселя», который также интересовался украинцем, сумму вдвое больше, чем выставляли ранее – 20 миллионов евро.

Кроме «Тоттенхэма», Малиновским в АПЛ интересуется «Вест Хэм».

В нынешнем сезоне Руслан Малиновский сыграл 14 матчей в Серии А, в которых забил гол и сделал две голевые передачи.

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Руслан Малиновский Тоттенхэм Аталанта
Источник Sport.ua
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