«Почему они вообще поддерживают россию». В Австралии обратились к ФИФА

Футбольная функционерка из Австралии Мерсиадес обратилась к ФИФА.

Девушка настаивает на том, чтобы россию исключить из всех международных соревнований и не понимает, почему ФИФА вообще как-то пытается поддержать рф:

«Для главного вопроса не имеет значения, находится россия в Азии или нет. Вопрос заключается в том, что россии следует запретить участие в международных спортивных соревнованиях. Они показали себя серийными агрессорами, не уважающими права человека и основанный на правилах порядок.

Таким образом, они лишают себя права быть частью мирового спортивного сообщества. Следует задать вопрос ФИФА, почему они вообще поддерживают россию в качестве члена в настоящее время».

Отметим, что Азиатская конфедерация футбола не дала гарантий стране-террористу о включении в свой состав в случае выхода рф из УЕФА.

По информации российских СМИ, в пятницу местный футбольный союз так и не принял решение о выходе из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Было решено создать рабочую группу, которая обсудит все варианты и вынесет решение к марту 2023 года.