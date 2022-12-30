«Почему они вообще поддерживают россию». В Австралии обратились к ФИФА
Австралийская футбольная функионерка Мерсиадес не понимает действий ФИФА
Футбольная функционерка из Австралии Мерсиадес обратилась к ФИФА.
Девушка настаивает на том, чтобы россию исключить из всех международных соревнований и не понимает, почему ФИФА вообще как-то пытается поддержать рф:
«Для главного вопроса не имеет значения, находится россия в Азии или нет. Вопрос заключается в том, что россии следует запретить участие в международных спортивных соревнованиях. Они показали себя серийными агрессорами, не уважающими права человека и основанный на правилах порядок.
Таким образом, они лишают себя права быть частью мирового спортивного сообщества. Следует задать вопрос ФИФА, почему они вообще поддерживают россию в качестве члена в настоящее время».
Отметим, что Азиатская конфедерация футбола не дала гарантий стране-террористу о включении в свой состав в случае выхода рф из УЕФА.
По информации российских СМИ, в пятницу местный футбольный союз так и не принял решение о выходе из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Было решено создать рабочую группу, которая обсудит все варианты и вынесет решение к марту 2023 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кели Насименту – о смерти своего родителя
Вспоминаем невероятные голы легендарного бразильца