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30 декабря 2022, 18:42 | Обновлено 30 декабря 2022, 19:19
2177
4

«Почему они вообще поддерживают россию». В Австралии обратились к ФИФА

Австралийская футбольная функионерка Мерсиадес не понимает действий ФИФА

30 декабря 2022, 18:42 | Обновлено 30 декабря 2022, 19:19
2177
4
«Почему они вообще поддерживают россию». В Австралии обратились к ФИФА
Twitter

Футбольная функционерка из Австралии Мерсиадес обратилась к ФИФА.

Девушка настаивает на том, чтобы россию исключить из всех международных соревнований и не понимает, почему ФИФА вообще как-то пытается поддержать рф:

«Для главного вопроса не имеет значения, находится россия в Азии или нет. Вопрос заключается в том, что россии следует запретить участие в международных спортивных соревнованиях. Они показали себя серийными агрессорами, не уважающими права человека и основанный на правилах порядок.

Таким образом, они лишают себя права быть частью мирового спортивного сообщества. Следует задать вопрос ФИФА, почему они вообще поддерживают россию в качестве члена в настоящее время».

Отметим, что Азиатская конфедерация футбола не дала гарантий стране-террористу о включении в свой состав в случае выхода рф из УЕФА.
По информации российских СМИ, в пятницу местный футбольный союз так и не принял решение о выходе из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Было решено создать рабочую группу, которая обсудит все варианты и вынесет решение к марту 2023 года.

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Азиатская конфедерация футбола Австралия сборная россии по футболу дисквалификация россии ФИФА
Источник The Guardian
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Комментарии 4
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Alex196
Почему фифа поддерживает россию знают все .Банально деньги .кляті гроші .Газпром никогда не жалел средств для функционеров фифа 
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+6
K 12
Продажные собаки на стороне денег вот и всё.
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+5
Max123
Деньги + компромат
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+4
123455432
Респект, але потрібно щоб це говорили більш популярні люди
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0
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