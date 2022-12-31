Мудрику – Арсенал, Шевченко – УАФ, Усику – Фьюри, всем нам – победы

Под Новый год принято загадывать желания. И если загадываешь искренне, от чистого сердца, зачастую эти желания сбываются. Нынешний Новый год, несмотря на отсутствие электричества во многих домах и присутствие на нашей земле рашистских агрессоров, не должен отличаться от предыдущих аналогичных дней. Скорее, даже наоборот: 31 декабря 2022 года все мы, украинцы, невзирая ни на что и ни на кого, должны под тиканье уходящего года загадывать свои самые сокровенные желания. И они точно сбудутся. Всем смертям назло. И жизни во благо.

Редакция Sport.ua, не нарушая доброй традиции, тоже будет праздновать Новый год. И тоже будет загадывать желания – и отдельные, и общие. Ниже мы выбрали для вас те желания относительно мира спорта, которые, по нашему «веленью и хотенью», должны сбыться в следующем году.

Пускай эпопея с переходом полузащитника «Шахтера» Мудрика в зарубежный клуб закончится. Закончится благополучно для всех сторон. Наиболее подходящий вариант и для Михаила, и для «горняков» – отпустить вингера в «Арсенал». Лондонский клуб очень хочет заполучить в свои ряды еще одного украинца, сам украинец очень туда хочет. Наверняка хочет и «Шахтер» провернуть этот трансфер за очень хорошие деньги. Пускай все срастется.

Пускай в нынешнем сезоне УПЛ чемпионом станет «Днепр-1». В данном случае у нас абсолютно нет неприязни к «горнякам» или динамовцам, просто хочется чего-то нового. «Дуализм» нашего клубного футбола уже настолько приелся – как в хорошем, так и не в очень хорошем смысле, что хочется чего-то другого. И это «что-то» сейчас очень и очень серьезно претендует на «золото». Пусть «днепряне» его наконец-то получат. Заслужили, если судить по первому кругу. И пусть Довбик и Пихаленок пока что остаются в команде Кучера. До лета. А потом пускай уходят, куда хотят. В статусе новоиспеченных чемпионов.

Пускай в следующем году президентом УАФ станет Андрей Шевченко. Нашему футбольному хозяйству очень нужен новый лидер. Узнаваемый во всем мире, авторитетный и харизматичный. Умеющий отстаивать свою точку зрения не только в Доме футбола, но и в УЕФА и ФИФА. Старый лидер с новыми задачами и веяниями уже, к сожалению, не справляется.

Пускай новоиспеченный президент НОК Вадим Гутцайт тоже справляется с новыми вызовами. А для начала пускай избавится от «шлака» в виде бывших «регионалов», засевших в исполкоме, а его новыми членами пусть станут действительно достойные украинцы.

Пускай все силы наших руководителей спортивных организаций и ведомств в следующем году, окромя работы и заботы о своих подчиненных, спортсменах и видах спорта, пойдут на усилия по полному блокированию и отстранению рашистских спортсменов от международных соревнований. Причем не только рашистских, но и белорусских. Они – два сапога пара.

Пускай полузащитник «Динамо» Цыганков в следующем сезоне попробует себя в новом клубе. За рубежом. Своими служением и преданностью «бело-синему» клубу Виктор заслужил на новый вызов. Если и уходить, то сейчас. Потому что потом будет очень тяжело. И поздно.

Пускай в «Динамо» вернется бывший капитан команды Ярмоленко. Видится, что сейчас Андрей находится не там, где нужно. Где хотелось бы и ему, и болельщикам «столичных». Пусть летом возвращается на круги своя: ему наверняка еще есть что дать родному клубу.

Пускай Мирча Луческу доработает нынешний сезон во главе «Динамо», после чего уйдет на заслуженный отдых. Больше дать своей нынешней команде румынский тренер уже вряд ли сможет. Его приход дал команде нужный импульс, но сейчас от импульса осталась лишь изжога.

Пускай сборную Украины по футболу возглавит Сергей Ребров. Контракт с Александром Петраковым УАФ не продлила, так что Александр Васильевич точно покинет первую сборную страны. Наверняка, он окажется в «молодежке». А вот в национальной сборной очень хотелось бы увидеть Реброва. Возможно, со второй попытки Сергей Станиславович таки станет у руля сборной Украины.

Пускай экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина возвращается на корт. Мы все очень ценим ее усилия, направленные на благотворительность и адресную помощь украинским беженцам, но очень хотелось бы снова видеть ее в игре. Мы соскучились.

Пускай наши биатлонисты успешно выступят на оставшихся этапах Кубка мира. На чемпионате мира в Германии. И чемпионате Европы в Швейцарии. На этот вид спорта мы традиционно смотрим, как на возможность для украинских атлетов добиться самых высоких результатов и титулов.

Пускай Василий Ломаченко выйдет в ринг против Девина Хейни в поединке за все титулы легкого веса. Очень хочется, чтобы «Лома» стал абсолютным чемпионом мира.

Пускай наконец-то состоится самый долгожданный боксерский поединок без привязки к весовым категориям: Александр Усик против Тайсона Фьюри. Два непобедимых чемпиона мира в супертяжелом весе обязаны выяснить, кто же из них круче. Кто сейчас настоящий император среди супертяжей – пускай решит их очная дуэль.

И, наконец, точнее, в первую очередь, пускай на нашей святой земле настанет долгожданный мир. Причем не просто мир, а мир после победы Украины в войне с немытой россией.

Верим, что так и будет. И что все наши желания исполнятся.