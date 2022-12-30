United Cup. Франция отомстила Аргентине, хозяева турнира оступились

В пятницу, 30 декабря, завершился первый тур на новом командном турнире United Cup.

В группе D в упорной борьбе представители Великобритании обыграли австралийцев. Третья команда в этой группе – Испания.

В первом матче группы B Швейцария встретилась с Казахстаном. Поединок завершился разгромом – 5:0 в пользу швейцарцев. Также с ними в группе находится Польша.

В группе F в первом туре сыграли сборные Франции и Аргентины. Французы отомстили аргентинца за финал ЧМ-2022 по футболу и «вынесли» их с корта. Как итог – счет 5:0. Третья команда в группе F – Хорватия.

Ранее завершились первые поединки в группах A, C и Е.

United Cup. Групповой этап

Австралия – Великобритания – 2:3

Алекс Де Минаур (Австралия) – Кемерон Норри (Великобритания) – 3:6, 3:6

Зоя Хивс (Австралия) – Кети Стоун (Великобритания) – 4:6, 3:6

Мэддисон Инглс (Австралия) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 4:6, 4:6

Джейсон Кублер (Австралия) – Дэниель Эванс (Великобритания) – 6:3, 7:6 (7:3)

Саманта Стосур / Джон Пирс (Австралия) – Хэрриет Дарт / Джонни О'Мара (Великобритания) – 7:6 (7:4), 6:4

Швейцария – Казахстан – 5:0

Белинда Бенчич (Швейцария) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 7:6 (7:0), 6:3

Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) – Тимофей Скатов (Казахстан) – 4:6, 6:3, 6:3

Стен Вавринка (Швейцария) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:3, 7:6 (7:3)

Жиль Тайхманн (Швейцария) – Жибек Куламбаева (Казахстан) – 6:3, 6:2

Жиль Тайхманн / Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) – Жибек Куламбаева / Александр Бублик (Казахстан) – 7:6 (9:7), 6:3

Франция – Аргентина – 5:0