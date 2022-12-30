United Cup. Франция отомстила Аргентине, хозяева турнира оступились
Завершился первый тур на новом командном турнире
В пятницу, 30 декабря, завершился первый тур на новом командном турнире United Cup.
В группе D в упорной борьбе представители Великобритании обыграли австралийцев. Третья команда в этой группе – Испания.
В первом матче группы B Швейцария встретилась с Казахстаном. Поединок завершился разгромом – 5:0 в пользу швейцарцев. Также с ними в группе находится Польша.
В группе F в первом туре сыграли сборные Франции и Аргентины. Французы отомстили аргентинца за финал ЧМ-2022 по футболу и «вынесли» их с корта. Как итог – счет 5:0. Третья команда в группе F – Хорватия.
Ранее завершились первые поединки в группах A, C и Е.
United Cup. Групповой этап
Австралия – Великобритания – 2:3
- Алекс Де Минаур (Австралия) – Кемерон Норри (Великобритания) – 3:6, 3:6
- Зоя Хивс (Австралия) – Кети Стоун (Великобритания) – 4:6, 3:6
- Мэддисон Инглс (Австралия) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 4:6, 4:6
- Джейсон Кублер (Австралия) – Дэниель Эванс (Великобритания) – 6:3, 7:6 (7:3)
- Саманта Стосур / Джон Пирс (Австралия) – Хэрриет Дарт / Джонни О'Мара (Великобритания) – 7:6 (7:4), 6:4
Швейцария – Казахстан – 5:0
- Белинда Бенчич (Швейцария) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 7:6 (7:0), 6:3
- Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) – Тимофей Скатов (Казахстан) – 4:6, 6:3, 6:3
- Стен Вавринка (Швейцария) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:3, 7:6 (7:3)
- Жиль Тайхманн (Швейцария) – Жибек Куламбаева (Казахстан) – 6:3, 6:2
- Жиль Тайхманн / Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) – Жибек Куламбаева / Александр Бублик (Казахстан) – 7:6 (9:7), 6:3
Франция – Аргентина – 5:0
- Ализе Корне (Франция) – Мария Лурдес Карле (Аргентина) – 6:2, 6:1
- Артур Риндеркнех (Франция) – Франциско Черундоло (Аргентина) – 6:4, 6:2
- Каролин Гарсия (Франция) – Надя Подороска (Аргентина) – 6:2, 6:0
- Андриан Маннарино (Франция) – Федерико Кория (Аргентина) – 6:1, 6:0
- Каролин Гарсия / Эдуар Роже-Васслен (Франция) – Надя Подороска / Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 6:2, 6:4
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