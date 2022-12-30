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30 декабря 2022, 16:50 | Обновлено 30 декабря 2022, 16:52
325
0

Одна иллюзия. На московских болотах говорят в скором возвращении в ФИФА

Главный по футболу в рф – о будущем вверенного ему хозяйства

30 декабря 2022, 16:50 | Обновлено 30 декабря 2022, 16:52
325
0
Одна иллюзия. На московских болотах говорят в скором возвращении в ФИФА
Twitter

Президент российского футбольного союза (рфс) Александр Дюков заявил о якобы серьезном настрое со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) в вопросе снятия санкций с российского футбола, под которые он попал после вероломного полномасштабного вторжения армии рф в Украину.

По заверениям дюкова, у ФИФА якобы имеется некая дорожная карта возвращения российского футбола, согласно которой активная работа будет вестись с приходом нового 2023 года. Глава рфс уверено заявил, что он верит в снятие санкций в самой ближайшей перспективе.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 декабря рфс не принял решение о выходе из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

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Источник Sport.ua
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