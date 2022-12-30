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Испания
30 декабря 2022, 16:00 | Обновлено 30 декабря 2022, 16:09
227
0

Хави рассказал о ближайшей задаче Барселоны

Испанский специалист – о потенциале подопечных

30 декабря 2022, 16:00 | Обновлено 30 декабря 2022, 16:09
227
0
Хави рассказал о ближайшей задаче Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави поделился планами в отношении имеющегося у него состава команды.

«Зимнее трансферное окно будет спокойным. Я доволен той командой, которая сформировалась на данный момент. Мы будем соревноваться с этим составом. У нас хорошая команда, которая способна бороться за все четыре турнира. Я бы предпочел, чтобы никто не уходил. Я в восторге от состава. Цель – завоевывать трофеи», – признался Хави.

«Барселона» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает первое место с 37 очками.

Ранее Хави определился с неприкасаемыми игроками «Барселоны».

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Хави Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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