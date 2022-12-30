Хави рассказал о ближайшей задаче Барселоны

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави поделился планами в отношении имеющегося у него состава команды.

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«Зимнее трансферное окно будет спокойным. Я доволен той командой, которая сформировалась на данный момент. Мы будем соревноваться с этим составом. У нас хорошая команда, которая способна бороться за все четыре турнира. Я бы предпочел, чтобы никто не уходил. Я в восторге от состава. Цель – завоевывать трофеи», – признался Хави.

«Барселона» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает первое место с 37 очками.

Ранее Хави определился с неприкасаемыми игроками «Барселоны».