Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хави определился с неприкасаемыми игроками Барселоны
Испания
25 декабря 2022, 12:15 | Обновлено 25 декабря 2022, 13:09
805
1

Хави определился с неприкасаемыми игроками Барселоны

Наставник каталонцев сделал выбор

25 декабря 2022, 12:15 | Обновлено 25 декабря 2022, 13:09
805
1
Хави определился с неприкасаемыми игроками Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави определился с игроками, которых клуб не будет продавать ни при каких условиях, несмотря на имеющиеся у него проблемы с финансами.

Испанский тренер не хочет расставаться с защитниками Рональдом Араухо и Жюлем Кунде, полузащитниками Педри и Гави, нападающими Робертом Левандовски и Ансу Фати.

Также «блауграна» не намерена продавать Френки де Йонга, в котором Хави видит замену для Серхио Бускетса.

Ранее Хави поделился планами «Барселоны» на зимнее трансферное окно.

По теме:
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. С кем сыграет Реал Лунина?
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
Президент Барселоны: «Мы бы хотели увидеть возвращение Месси в команду»
Хави Барселона
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.es
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все серьезно. Кавани и Хименесу грозит длительный бан за поведение в Катаре
Футбол | 24 декабря 2022, 12:02 1
Все серьезно. Кавани и Хименесу грозит длительный бан за поведение в Катаре
Все серьезно. Кавани и Хименесу грозит длительный бан за поведение в Катаре

Игроки сборной Уругвая основательно набедокурили

Генштаб: «ВСУ поразили 4 пункта управления врага»
Война | 25 декабря 2022, 09:17 0
Генштаб: «ВСУ поразили 4 пункта управления врага»
Генштаб: «ВСУ поразили 4 пункта управления врага»

Утренняя сводка генерального штаба

Вариантов только два. Легендарный игрок Реала определился со своим будущим
Футбол | 25.12.2022, 01:20
Вариантов только два. Легендарный игрок Реала определился со своим будущим
Вариантов только два. Легендарный игрок Реала определился со своим будущим
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
Футбол | 24.12.2022, 23:59
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
Футбол | 25.12.2022, 02:55
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kain_X_Rain
Тут самому Хаві б втриматися)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
23.12.2022, 19:18 21
Футбол
Мантия Гарри Поттера. Месси предложили 1 миллион долларов за бишт из Катара
Мантия Гарри Поттера. Месси предложили 1 миллион долларов за бишт из Катара
23.12.2022, 18:05 3
Футбол
Реал готов потратить потратить более 1 млрд евро на Мбаппе
Реал готов потратить потратить более 1 млрд евро на Мбаппе
23.12.2022, 10:13 9
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
23.12.2022, 18:40
Теннис
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 550 россиян, 2 танка и 5 беспилотников
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 550 россиян, 2 танка и 5 беспилотников
23.12.2022, 09:15
Война
ФОТО 18+. Рашисты обстреляли центр Херсона, много раненых, есть погибшие
ФОТО 18+. Рашисты обстреляли центр Херсона, много раненых, есть погибшие
24.12.2022, 13:04 17
Война
Месси: уйти нельзя, остаться
Месси: уйти нельзя, остаться
24.12.2022, 11:20 17
Футбол
Рикки ХАТТОН: «Если у кого-то и есть шанс победить Фьюри, то у Усика»
Рикки ХАТТОН: «Если у кого-то и есть шанс победить Фьюри, то у Усика»
23.12.2022, 10:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности