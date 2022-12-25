Хави определился с неприкасаемыми игроками Барселоны

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави определился с игроками, которых клуб не будет продавать ни при каких условиях, несмотря на имеющиеся у него проблемы с финансами.

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Испанский тренер не хочет расставаться с защитниками Рональдом Араухо и Жюлем Кунде, полузащитниками Педри и Гави, нападающими Робертом Левандовски и Ансу Фати.

Также «блауграна» не намерена продавать Френки де Йонга, в котором Хави видит замену для Серхио Бускетса.

Ранее Хави поделился планами «Барселоны» на зимнее трансферное окно.