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Испания
20 декабря 2022, 21:02 | Обновлено 20 декабря 2022, 21:12
485
0

Хави поделился планами Барселона на зимнее трансферное окно

Испанский тренер – о перспективах

20 декабря 2022, 21:02 | Обновлено 20 декабря 2022, 21:12
485
0
Хави поделился планами Барселона на зимнее трансферное окно
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави признался, что вряд ли стоит ожидать от клуба больших подписании этой зимой.

«Мы семья, и я очень доволен тем, что у меня есть. Мы тренируемся как волки, и вы видите это на поле. Я в восторге от состава.

У нас хороший момент, мы по-футбольному здоровы. Мы прибавили по сравнению с прошлым сезоном, и, хотя обидно, что мы проиграли в Лиге чемпионов, есть фундамент для борьбы за трофеи, что является главной целью. Я сказал Матеу (футбольный директор «Барселоны» Алемани. – прим.) не играть на трансферном рынке слишком много и что я очень доволен составом», – рассказал Хави.

«Барселона» в турнирной таблице Примеры после 14 туров занимает 1 место.

Ранее Хави дал оценку финалу ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции (3:3, пенальти 4:2).

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Источник Football Espana
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