ХАВИ: Мне жаль своих футболистов Дембеле и Кунде, но нужно поздравить Месси

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави обратился с поздравлением к нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси по случаю победы его национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре.

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Напомним, в воскресенье, 18 декабря, в финале мундиаля Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти (3:3, пенальти 4:2).

«Это был невероятный матч для зрителей, один из лучших, что я видел за всю жизнь. Думаю, Аргентина была сильнее и заслужила победу. Мне жаль своих футболистов Дембеле и Кунде, но нужно поздравить Лионеля Месси, который наконец выиграл свой чемпионат мира. Именно этого не хватало в его карьере. Лео – лучший футболист в истории и мой друг», – заявил Хави.

Ранее сообщалось, что Хави хочет, чтобы за «Барселону» продолжил выступать Серхио Бускетс.