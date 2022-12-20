ХАВИ: Мне жаль своих футболистов Дембеле и Кунде, но нужно поздравить Месси
Испанский тренер – о финале ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции
Главный тренер испанской «Барселоны» Хави обратился с поздравлением к нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси по случаю победы его национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре.
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Напомним, в воскресенье, 18 декабря, в финале мундиаля Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти (3:3, пенальти 4:2).
«Это был невероятный матч для зрителей, один из лучших, что я видел за всю жизнь. Думаю, Аргентина была сильнее и заслужила победу. Мне жаль своих футболистов Дембеле и Кунде, но нужно поздравить Лионеля Месси, который наконец выиграл свой чемпионат мира. Именно этого не хватало в его карьере. Лео – лучший футболист в истории и мой друг», – заявил Хави.
Ранее сообщалось, что Хави хочет, чтобы за «Барселону» продолжил выступать Серхио Бускетс.
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