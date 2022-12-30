Виктор ВАЦКО: «Трансферный рекорд давит на Яремчука»

Журналист Виктор Вацко уверен, что частично неудачи украинского форварда Романа Яремчука в «Брюгге» связаны с рекордной трансферной суммой в истории клуба.

«Трансфер Яремчука — это рекорд для «Брюгге». И насколько я знаю, эта сумма в 16-17 миллионов, этот рекорд создают давление на Романа. Бельгийцы очень четкие в этом плане: если команда неудачно сыграла, то виноват тот, за кого больше всех заплатили. Начинаются разговоры в прессе, среди болельщиков, и особенно это видно среди нападающих, если ты должен забивать. Все обращают внимание».

«И на Рому этот статус рекордного приобретения давит. Но я уверен, что с точки зрения класса Яремчук должен быть звездой чемпионата Бельгии, лучшим бомбардиром этого чемпионата», — сказал Вацко.

В нынешнем сезоне Яремчук забил два гола и сделал две результативные передачи.