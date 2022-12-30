Гвардиола назвал вечных футболистов во главе с Пеле

Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о наследии бразильского экс-нападающего Пеле, который, как известно, в четверг, 29 декабря, умер на 83-й году жизни.

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«Это как хороший фильм или хорошая книга, которую мы всегда будем обсуждать, потому что она очень хорошая. Если бы Пеле играл сейчас, он бы адаптировался под современный ритм и пространство. Он мог бы играть в любом поколении. Люди, которые его видели, говорят, что он самый лучший. В Аргентине говорят, что Ди Стефано, Марадона и Месси лучше. Это не значит, что кто-то из них лучше другого.

Пеле, Марадона, Кройфф, Месси, Беккенбауэр, Роналду – эти игроки будут вечными», – заявил Гвардиола.

Ранее в Бразилии назвали точную причину смерти Пеле.