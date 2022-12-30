В Бразилии назвали точную причину смерти Пеле

Сердце трехкратного чемпиона мира Пеле остановилось на 83-м году. Последние дни жизни бывший футболист провел в клинике «Альберт Эйнштейн», врачи которой до последнего боролись за спасение уникального бразильца.

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«Клиника «Альберт Эйнштейн» с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (20:27 по киевскому времени. – прим. Sport.ua) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния [пациента]», – говорится в официальном релизе медицинского учреждения.

Пеле, как известно, является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970).

Ранее сообщалось, что дочка Пеле – 55-летняя Кели Кристина Насименту – в своем Инстаграм разместила, наверное, последнюю фотографию из больничной палаты, где провел последние дни ее легендарный отец.