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Бразилия
30 декабря 2022, 05:43 | Обновлено 30 декабря 2022, 05:47
1021
0

В Бразилии назвали точную причину смерти Пеле

Легендарный бразильский экс-нападающий ушел из жизни в четверг, 29 декабря

30 декабря 2022, 05:43 | Обновлено 30 декабря 2022, 05:47
1021
0
В Бразилии назвали точную причину смерти Пеле
Twitter

Сердце трехкратного чемпиона мира Пеле остановилось на 83-м году. Последние дни жизни бывший футболист провел в клинике «Альберт Эйнштейн», врачи которой до последнего боролись за спасение уникального бразильца.

«Клиника «Альберт Эйнштейн» с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (20:27 по киевскому времени. – прим. Sport.ua) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния [пациента]», – говорится в официальном релизе медицинского учреждения.

Пеле, как известно, является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970).

Ранее сообщалось, что дочка Пеле – 55-летняя Кели Кристина Насименту – в своем Инстаграм разместила, наверное, последнюю фотографию из больничной палаты, где провел последние дни ее легендарный отец.

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Пеле
Источник Sport.ua
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