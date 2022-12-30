«Мы тебя бесконечно любим». Дочка Пеле попрощалась с легендарным отцом

55-летняя Кели Кристина Насименту в своем Инстаграм разместила, наверное, последнюю фотографию из больничной палаты, где провел последние дни своей жизни 82-летний Пеле, скончавшийся в четверг, 29 декабря. В сообщении под фото дочка легендарного бразильского экс-нападающего попрощалась с отцом.

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«Все, что мы есть, благодаря тебе. Мы любим тебя бесконечно. Покойся с миром».

Ранее сообщалось, что семья Пеле обратилась с просьбой в бразильский клуб «Сантос», цвета которого легендарный бразилец защищал 19 лет.